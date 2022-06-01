Baldızını defalarca ateş ederek öldürmüştü: O anlar kamerada

Çorum'da 27 yaşındaki kadın ablasının boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgecan Özkan (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran (27) ile çocuğunu görmeye gitti. Özgecan Özkan sokakta boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Özkan (35) ile karşılaştı. Özgecan Özkan ve Emrah Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Özkan boşanma aşamasındaki eşini darp etti. Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren Ezgi Taşkıran, annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Özkan yanında bulunan tabanca ile baldızı Ezgi Taşkıran'a ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Ezgi Taşkıran, kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Emrah Özkan'ın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Emrah Özkan'ın hafif ticari aracın yanına gelerek araçta bulunan Ezgi Taşkıran'a ateş ettiği görülüyor. Daha sonra şahıs, aracın yanında bulunan Özgecan Özkan'ı darp ediyor. Şahıs daha sonra araçtan uzaklaşıyor.

(Muhammed Muttalip Yalçın-İHA)