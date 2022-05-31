Çorum'da eniştesinin silahlı saldırısında yaralanan kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da eniştesinin silahlı saldırısında yaralanan kadın öldü

31.05.2022 23:41
Çorum'da eniştesinin silahlı saldırısında yaralanan kadın öldü

Çorum'da, ablasının boşanma aşamasındaki eşinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da, ablasının boşanma aşamasındaki eşinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Ö.C.Ö, (32), kız kardeşi Ezgi Taşıran (27) ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ö'nün (35) Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evine gitti.

Evin bulunduğu caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıktı.

E.Ö. eşi Ö.C.Ö'yü darbetmeye başladı. Bunun üzerine Taşıran, E.Ö'ye tepki göstererek annesinden KADES butonuna basmasını istedi.

Bu sırada belinden tabancasını çıkaran E.Ö, Taşıran'a 9 el ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Taşıran, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Taşıran kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş Gezi Parkı Protestolarının 9. Yıl Dönümünde Polis Gezi Parkı'na Yürüyüşe Engel Oldu Gezi Parkı Protestolarının 9. Yıl Dönümünde Polis Gezi Parkı'na Yürüyüşe Engel Oldu
Kaynak: AA

Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da eniştesinin silahlı saldırısında yaralanan kadın öldü - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi
22:52 Ayı tarafından saldırıya uğrayan adamın bir anlık hamlesi hayatta kalmasını sağladı
22:37 Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 23:47:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da eniştesinin silahlı saldırısında yaralanan kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement