Çorum'da epilepsi krizi geçiren yolcu, bulunduğu otobüsle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da epilepsi krizi geçiren yolcu, bulunduğu otobüsle hastaneye ulaştırıldı

22.04.2022 12:29
Çorum'da epilepsi krizi geçiren yolcu, bulunduğu otobüsle hastaneye ulaştırıldı

Çorum'da özel halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi.

Çorum'da özel halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi.

Kentte 36 numaralı özel halk otobüsü hattının şoförü Dilaver Atak, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde otobüs durağına yakın bir mesafede "dur" işareti yapan Süleyman K. (51) ve eşini otobüse almak için durakladı.

Yolcuları aldıktan sonra hareket eden Atak, Süleyman K'nin yere düşüp şiddetle sarsıldığını fark edince otobüsü durdurdu.

Bu sırada otobüste bulunan vatandaşlar da Süleyman K'ye müdahale etti. Atak, hastayı otobüsle yaklaşık 400 metre mesafedeki özel hastaneye götürdü.

Sağlık görevlilerince otobüsten alınarak sedye ile hastaneye taşınan hasta, tedavi altına alındı.

Süleyman K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atak, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini, birlikte çalıştığı bütün şoförlerin aynı durumda benzer şekilde davranacağını söyledi.

Yaklaşık 15 yıllık otobüs şoförlüğü hayatında durak haricinde yolcu almamaya özen gösterdiğini belirten Atak, "Ancak bu kez nedenini bilmediğim şekilde durak harici bir noktadan yolcu aldım. Yolcu otobüse binip kartını okuttuktan bir dakika kadar sonra sırtüstü yere düştü. Yerde sarsılıyordu." dedi.

Otobüste bulunan iki sağlık lisesi öğrencisinin ve diğer yolcuların hastaya müdahale ettiğini anlatan Atak, "Hep birlikte yardım etmeye çalıştık ama tutamıyorduk. Ben de otobüsü döndürdüm ve özel bir hastaneye götürdüm. Hastanedekiler, otobüsü görünce bir olay olduğunu anladı ve hepsi dışarı koştu." diye konuştu.

Atak, "Bu, yapmam gereken bir şeydi. Hastane de yakındı. Kalp krizi geçirdiğini sandım. Eşi epilepsi hastası olduğunu söyleyince kalp krizi olmadığını anladım." ifadesini kullandı.

Öte yandan yaşananlar, otobüs ve hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı.

YORUMLAR
500
Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri, Alp bebek için seferber oldu Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri, Alp bebek için seferber oldu Çorum'da devrilen panelvandaki 5 kişi yaralandı Çorum'da devrilen panelvandaki 5 kişi yaralandı

Halk Otobüsü, Epilepsi, Çorum, Atak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da epilepsi krizi geçiren yolcu, bulunduğu otobüsle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da epilepsi krizi geçiren yolcu, bulunduğu otobüsle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement