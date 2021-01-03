Çorum'da eşinden şiddet gören kadın polislerce evde hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Eşinin boğazını sıkarak evde ölüme terk ettiği öne sürülen P.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.D, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülabibey Mahallesi'nde cinayet işlendiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Çorum 'da eşinden şiddet gören kadın, polis ekiplerinin çelik kapıyı kırarak girdiği evde hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırıldı.

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