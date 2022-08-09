S.G, yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı, aracıyla hareket halindeyken koluna isabet eden kurşunla yaralanan S.A. ise otomobiliyle bir evin bahçe duvarına çarptı. T.T. ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.