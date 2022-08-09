Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı

09.08.2022 18:33
Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı

Çorum'da eski karısı ile iş arkadaşını silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Çorum'da eski karısı ile iş arkadaşını silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Fabrikada işçi olarak çalışan S.G. (41), sabaha karşı, kendisini Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine bırakan iş arkadaşı S.A'nın (63) aracından indiği sırada eski kocası T.T'nin silahlı saldırısına uğradı.

S.G, yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı, aracıyla hareket halindeyken koluna isabet eden kurşunla yaralanan S.A. ise otomobiliyle bir evin bahçe duvarına çarptı. T.T. ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

S.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği, S.A'nın ise acil servisteki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan T.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı - Son Dakika
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