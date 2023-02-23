Çorum'da eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı

23.02.2023 21:13
Çorum'da eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Akçalı köyü eski muhtarı İsmail E. ile mevcut muhtar Mesut Uzunkaya (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail E, tabancasıyla ateş ederek Mesut Uzunkaya ve babası Turan Uzunkaya'yı (79) yaraladı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı muhtar ve babası, yakınları tarafından özel araçla götürülürken yolda aktarıldığı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı muhtar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba Turan Uzunkaya ise buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İsmail E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kanlı hesaplaşma! Eski köy muhtarı, yeni muhtarı öldürdü Kanlı hesaplaşma! Eski köy muhtarı, yeni muhtarı öldürdü Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Jandarma, Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:32 Teknik direktörü yüzünden bıraktı! Futbolun efsanesi Sergio Ramos'tan olay veda
21:08 Kanlı hesaplaşma! Eski köy muhtarı, yeni muhtarı öldürdü
21:22 Celal Şengör Erzincan'a dikkat çekti: Yanlış yere inşa edilmiş, çok sakat bir yerde
20:27 Patron çıldırdı! Newcastle'dan final maçına çıkacak oyunculara servet
11:11 İlk rapor bakanlığa sunuldu! Adıyaman'daki binalar, betonda kullanılan büyük taşlar yüzünden göçmüş
20:09 Tarihin en iyisi bedavaya geliyor! Marcelo'nun yeni rotası Süper Lig ekibi
20:01 Depremde yakınlarını kaybeden Uğur Aslan isyan etti: Cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık
19:29 Lübnan Merkez Bankası Başkanı Salameh'a kara para aklama ve zimmete para geçirme suçlaması
19:06 Diyarbakır'da "delillerin toplanması" için hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin durdurulmasına karar verildi
16:00 94 saat sonra enkaz altından kurtarılmıştı! Adnan Muhammet, Eskişehirspor'a transfer oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2023 21:56:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement