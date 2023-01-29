Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

29.01.2023 13:31

Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yeniyol Mahallesi Eskisaray 1. Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katından yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen Harun, Döndü, Akif ve Hüseyin Karaçam, itfaiye ekiplerince binadan çıkartılarak ambulanslara alındı.

Sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan bu kişilerden Harun Karaçam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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Çorum'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı Çorum'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı Apartman girişindeki yangın paniğe neden oldu Apartman girişindeki yangın paniğe neden oldu

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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