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Sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan bu kişilerden Harun Karaçam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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