Çorum'da 'evde kal? çağrılarına rağmen sokaklar doldu - Son Dakika

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Çorum'da 'evde kal? çağrılarına rağmen sokaklar doldu
6 saat önce
ÇORUM'da vatandaşlar koronavirüse karşı yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen cadde ve sokakları doldurdu.
ÇORUM'da vatandaşlar koronavirüse karşı yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen cadde ve sokakları doldurdu.Kentte, koronavirüs salgınında alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrısına havaların da ısınmasıyla çok sayıda vatandaş uymadı. Şehrin en işlek yerleri olan Gazi ve İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok bölgede insan kalabalığı yaşanırken, polis ekipleri de sık sık yaptığı anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerine dönmelerini istedi. Bazı vatandaşların maskesiz sokağa çıktığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına da uymayan caddedeki vatandaşlar, kendi sağlıklarını da tehlikeye attı. En çok kalabalık toplanmalar banka önlerinde yaşandığı gözlenirken, koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların cadde üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:26 Kaynak: DHA
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