Çorum'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da bir evin bodrumundan bakır eşyalar ve elektrikli el aletleri çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Evin bodrumundan bakır leğen, bakır kazan, 3 hilti ve spiral makinesi çaldığını tespit edilen K.K. ile S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.