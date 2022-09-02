Çorum'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın zanlı tutuklandı

02.09.2022 16:57
Çorum'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın zanlı tutuklandı

Çorum'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorum'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Halime E, komşusuna gitti.

Bir süre sonra evine dönen Halime E, kapısının açık olduğunu görünce polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kaçmaya çalışan zanlılar E.G, Y.A. ve S.V, bina sakinleri tarafından yakalanarak Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G. ve Y.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hamile olan S.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Karşıyaka, Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın zanlı tutuklandı - Son Dakika
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