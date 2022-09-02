Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G. ve Y.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hamile olan S.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu sırada kaçmaya çalışan zanlılar E.G, Y.A. ve S.V, bina sakinleri tarafından yakalanarak Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Karşıyaka, Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın zanlı tutuklandı - Son Dakika

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