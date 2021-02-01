Çorum'da fahiş fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika

Çorum'da fahiş fiyat ve etiket denetimi

01.02.2021 17:00

- Çorum'da fahiş fiyat ve etiket denetimi İl genelinde bir hafta içeriside 20 firma denetlendi Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik olarak başlattığı denetimler Çorum'da da devam ediyor.

- Çorum'da fahiş fiyat ve etiket denetimi

İl genelinde bir hafta içeriside 20 firma denetlendi

ÇORUM - Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik olarak başlattığı denetimler Çorum'da da devam ediyor.

Çorum Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla, marketlerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde etiket fiyatlarından alış-satış fiyatlarına kadar tüketicinin korunmasına yönelik tüm ayrıntılar titizlikle incelendi.

Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, il genelinde haksız fiyat artışları ile ilgili denetimlerin devam ettiğini belirterek, denetimlerin İl Müdürlüğü sekretaryası tarafından kurulan komisyon tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Ağırlıklı olarak gıda ürünleri başta olmak üzere ayçiçeği yağı, süt ürünleri, bakliyat, yumurta, un gibi halkın zorunlu olarak tükettiği ürünlerin denetlendiğini anlatan İl Müdürü Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın ve bakanlığımızın talimatları doğrultusunda denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca haksız fiyatın dışında etiket denetimlerimiz de marketlerde, pazar yerlerinde devam etmekte" dedi.

Geçtiğimiz haftadan bugüne kadar 20 işyerinin denetlendiğini açıklayan Yıldırım, üretimle alakalı fabrika düzeyindeki işyerlerinin denetimlerin de bakanlık müfettişlerince yapıldığını bildirdi.

Denetimlerin 2018 yılınan bugüne kadar devam etitğini haksız fiyat artışyla birlikte denetimlerin hız kazandığını kaydeden Yıldırım, şuana kadar Çorum'da afaki oranlarda satış yapan, piyasaya mal arz eden firmaya rastlamadıklarını sözlerine ekledi.

Çorum'da fahiş fiyat ve etiket denetimi
Çorum'da fahiş fiyat ve etiket denetimi
Çorum'da fahiş fiyat ve etiket denetimi
Çorum'da fahiş fiyat ve etiket denetimi

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret, Market, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum'da fahiş fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Katar, 2022 Dünya Kupası maçları için taraftarlara alkol izni verdi Okul Öncesi Öğretmeni Didem İslamoğlu: Bir çocuğun hareketli olması hiperaktif olduğu anlamına gelmiyor Manisa'da ölü bulunan 4 gençten biri olan Muharrem Zengin, son yolculuğuna uğurlandı Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti
Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
17:03
Londra'da eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren Türk, müebbet hapis cezası aldı Londra'da eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren Türk, müebbet hapis cezası aldı         
16:50
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
İzmir'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha İzmir'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha         
16:32
ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı         
16:14
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi         
15:26
Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı         
14:39
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Darbe yapılan Myanmar'da nasıl bir siyasal hayat var? İşte adım adım kaosa götüren süreç Darbe yapılan Myanmar'da nasıl bir siyasal hayat var? İşte adım adım kaosa götüren süreç         
14:18
Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek         
14:17
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 17:39:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da fahiş fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei