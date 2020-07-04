Çorum'da fotokapanlara 'aslan' değil, çakal, tilki ve domuz takıldı - Son Dakika

ÇORUM'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için yerleştirilen fotokapanlara çakal, tilki ve domuz görüntüleri yansıdı.
Bayat'ın Aşağı Emirhalil köyünde, 10 Haziran'da, meradaki sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin aslan iddiası üzerine araziye yerleştirdiği fotokapanlara çakal, tilki ve domuz görüntüleri yansıdığı tespit edildi.