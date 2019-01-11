Son Dakika Haberleri: Çorum'da 'Gaybubet Evi' Operasyonu 5 Gözaltı

Çorum'da 'Gaybubet Evi' Operasyonu 5 Gözaltı

1 saat önce

Çorum'da 'Gaybubet evi' operasyonu 5 gözaltıÇorum'da, FETÖ'nün 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da 'Gaybubet Evi' Operasyonu 5 Gözaltı, System.String[]
Çorum'da 'Gaybubet evi' operasyonu 5 gözaltı

Çorum'da, FETÖ'nün 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenledi. Evlerde A.B. Ö., H. Ö., F. K., M.S. ve F.T. gözaltına alındı, 3 şüpheli ise aranıyor. Evlerde yapılan aramada, cep telefonu, laptop, tablet, flash bellek, MP3, CD, pasaport ve sahte olduğu değerlendirilen başkası adına kimliğe el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:56 Kaynak: DHA

Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu! Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı

Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:14:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da 'Gaybubet Evi' Operasyonu 5 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]