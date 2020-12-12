Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor - Son Dakika

Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor

12.12.2020 16:30
Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor, System.String[]

Çorum Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygın hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygın hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, ÇORBİS projesi kapsamında yeni bisiklet yolları yapımına devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek Gazi Caddesindeki çalışmaları başlattıklarını söyledi. İlk etapta Recep Tayyip Erdoğan Caddesi kavşağı ile Atatürk Anadolu Lisesi arasında çift yönlü bisiklet yolu çalışmalarını tamamlayacaklarını kaydeden Çöplü, bu çalışmanın etaplar halinde Kuzey Kampüsüne kadar devam edeceğini ifade etti.

'Esnaf ve vatandaş için indir bindir cepleri yapılacak'

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gazi Caddesi'nde Atatürk Anadolu Lisesi ile RTE Caddesi kavşağı arasına yapacakları bisiklet yollarıyla birlikte acil durumlar ile esnaf ve vatandaşların kısa süreli duraklamaları için indir-bindir cepleri yapacaklarını dile getirdi.

Araçların kısa süreli duraklamaları için bu güzergahta 3 noktaya cep yapacaklarını kaydeden Çöplü, "Pirbaba Kavşağı, Albayrak Sokak çıkışı ve RTE kavşağına dönüşlerde esnafımızın yük indirip bindirmesi ve kısa süreliğine alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımız için cepler belirledik. Yaptığımız bu çalışmayla birlikte hem trafik akışı normal seyrinde devam edecek hem de ulaşım için bisiklet tercih eden hemşehrilerimiz bisiklet yollarından rahatça seyredebilecek." diye konuştu.

'Kuzey kampüsünden güney kampüsüne kesintisiz bisiklet yolu'

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bisiklet yolu çalışmasının tamamlandığında Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünden bisikletine binen bir üniversite öğrencisinin bisiklet yollarını kullanarak kesintisiz olarak KYK yurtlarına ulaşabileceğini söyledi.

ÇORBİS projesi kapsamında Çorum'u bisiklet kenti haline getirecek önemli bir çalışmayı hayata geçireceklerini vurgulayan Çöplü, "Kuzey kampüsünden bisikletine binen bir öğrencimiz Samsun yolu kavşağından Gazi Caddesine girecek çimento fabrikası güzergahından Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek Yüksek Okulu, Atatürk Anadolu Lisesi, Valilik güzergahını takip ederek Gazi Caddesinden Recep Tayyip Erdoğan Caddesine gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Caddesine giren bisiklet sürücüsü Azerbaycan Caddesine, oradan da Akşemseddin Caddesi, Millet Bahçesi, Yeni Terminal, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güney Kampüsü ve KYK Yurtlarına ulaşacak." diye konuştu. - ÇORUM

Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor
Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor
Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor
Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor
Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor
Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor

Gazi Caddesi, Bisiklet, Çorum, Gazi, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor - Son Dakika


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