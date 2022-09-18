2022 yılı lisans düzeyi KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür birinci oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Geç kalan bazı adaylar ise koşarak son anda sınava yetişti. Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda sınava girecek 2 kadın aday, kapıların kapanmasına 2 dakika kala sokakta koşarak salona girdi.

Kaynak: DHA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇORUM'DA GEÇ KALAN ADAYLAR SINAVA KOŞARAK YETİŞTİ - Son Dakika

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