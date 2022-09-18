ÇORUM'DA GEÇ KALAN ADAYLAR SINAVA KOŞARAK YETİŞTİ - Son Dakika
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ÇORUM'DA GEÇ KALAN ADAYLAR SINAVA KOŞARAK YETİŞTİ

18.09.2022 12:37

ÇORUM'da kamu kurumlarına girmek isteyen lisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı.

ÇORUM'da kamu kurumlarına girmek isteyen lisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Geç kalan bazı adaylar, sokakta koşarak sınava son dakikada yetişti.

2022 yılı lisans düzeyi KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür birinci oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Geç kalan bazı adaylar ise koşarak son anda sınava yetişti. Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda sınava girecek 2 kadın aday, kapıların kapanmasına 2 dakika kala sokakta koşarak salona girdi.

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Kaynak: DHA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA GEÇ KALAN ADAYLAR SINAVA KOŞARAK YETİŞTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇORUM'DA GEÇ KALAN ADAYLAR SINAVA KOŞARAK YETİŞTİ - Son Dakika
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