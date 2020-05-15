Çorum'da gençler parklara akın etti, sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

ÇORUM'da koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle günlerdir evde olan 15- 20 yaşlarındaki gençler, bugün 4 saatlik izinde dışarı çıktı. Parklara akın eden gençlerin, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15 ile 20 yaş arasındaki gençler, bugün Çorum'da, 4 saat için verilen izinde cadde ve sokaklara akın etti. Kentte dışarı çıkan gençlerin kimi Gazi Caddesi'nde yürüyüş yaparken, kimi ise parklarda, piknik yaparak arkadaşlarıyla sohbet etti. Parklarda, daha önce önlem alınıp, şeritle kapatılan bank ve kamelyada oturan gençlerin, bazılarının maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralına da uymadığı dikkat çekti.Tedbirleri hiçe saydığı gözlenen arkadaş grubu, gazetecilerin 'maske takmamış ve sosyal mesafe kurallarına uymamışsınız' söylemlerine ise "Yanımızda ama takmayı unutmuşuz" şeklinde yanıtladı