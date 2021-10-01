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Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler - Son Dakika

Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler

01.10.2021 13:13
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler, System.String[]

Çorum'da 12 binadan oluşan genelev, kamulaştırmak istendi. Belediye tarafından toplum sağlığını olumsuz etkilediği ve 6 okula yakın olduğu nedeniyle yıkımına başlanan binalardan ikisinin sahibi, yıkım işlemi esnasında alana gelip gerginlik çıkardı. Binaların yıkılmaması için direnen bina sahipleri, kepçelerin önünde durup görevlileri engellemeye çalışınca polis ekipleri olaya müdahale etti. Ev sahipleri yıkım yerinden uzaklaştırılırken, ekipler yıkıma devam etti.

Çorum'un Akkent Mahallesi'nde bulunan genelev için Çorum Belediyesi'nce kamulaştırma kararı alındı. Kararın ardından boşaltılan genelevdeki 12 binadan 7'si yıkıldı. Belediye bağlı ekipler, çevik kuvvet eşliğinde sabah saatlerinde yıkılması gereken diğer 5 binanın bulunduğu bölgeye geldi. İş makineleri eşliğinde yıkımlar başlarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Çorum'da genelev yıkımında gerginlik

BİNA SAHİPLERİ YIKIMA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Yıkımın devam ettiği sırada kamulaştırmada anlaşma sağlayamadıklarını öne süren 2 bina sahibi, yıkıma engel olmak isteyince, belediye görevlileriyle tartıştı. Kepçenin önünde durarak yıkımı engellemeye çalışan bina sahibi 2 kişi ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahale ettiği bina sahipleri, bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, daha sonra iş makineleri ile yıkım çalışmalarına devam etti. Yıkımların, 1 haftada tamamlanacağı belirtildi.

Çorum'da genelev yıkımında gerginlik

BELEDİYE: TOPLUM SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYORDU

Konuyla ilgili Çorum Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Tüm Çorum kamuoyunun uzun zamandan beri yakından takip ettiği ve yıkılması yönünde taleplerin iletildiği, zamanla yerleşim yeri içerisinde kalan bu yer, toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu alan, toplu konut alanı ve sonradan kurulan 6 okula yakınlığı ile de çokça şikayete söz konusu olmaktaydı. Bu yıkımla birlikte yıllardan beri tüm Çorum kamuoyunun beklentisi gerçekleşmiş oldu" denildi.

İşte yıkım anı ve sonrasından kareler;

Çorum'da genelev yıkımında gerginlik! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmaya çalıştılar
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmaya çalıştılar
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmaya çalıştılar
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler

Çevik Kuvvet, Akkent, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler - Son Dakika
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