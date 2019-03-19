Son Dakika Haberleri: Çorum'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Çorum'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

11 dakika önce

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, okulda pide yedikten ve meşrubat içtikten sonra rahatsızlanan 8 ortaokul öğrencisi tedavi altına alındı.

Çorum'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi, System.String[]
Çorum'un Mecitözü ilçesinde, okulda pide yedikten ve meşrubat içtikten sonra rahatsızlanan 8 ortaokul öğrencisi tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda eğitim gören 6. sınıf öğrencileri, sınıfta düzenledikleri etkinliğin ardından kendi getirdikleri yiyeceklerden yedi.

Pide yedikten ve meşrubat içtikten sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu okul yöneticilerine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine, okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rahatsızlanan 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öğrencilerden Şenol G. (12), gazetecilere, içtikleri meşrubatın son kullanma tarihinin geçtiğini, bu nedenle rahatsızlandıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:31 Kaynak: AA

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