Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldıÇORUM'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 öğrenci tedavi altına alındı.

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ÇORUM'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 öğrenci tedavi altına alındı.

Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri okulda yedi. Öğrencilerden bazıları mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti çekmeye başladı. Okul öğretmen ve idarecileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Okula gelen ekipler, 7'si kız, 14 öğrenciyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Necip Fazıl Kısakürek, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:00 Kaynak: DHA
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