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Çorum'da gizli hayırsever 54 kişinin 38 bin 900 TL'lik veresiye borcunu ödedi - Son Dakika

Çorum'da gizli hayırsever 54 kişinin 38 bin 900 TL'lik veresiye borcunu ödedi

08.02.2022 18:23
Çorum'da gizli hayırsever 54 kişinin 38 bin 900 TL'lik veresiye borcunu ödedi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde her yıl belli aralıklarda ortaya çıkan gizemli hayırsever yeniden orta çıktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde her yıl belli aralıklarda ortaya çıkan gizemli hayırsever yeniden orta çıktı. Bu sefer 5 mahalle bakkalına borcu olan 54 vatandaşın 38 bin 900 liralık bakkal borcunu ödedi.

İlçede kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu. Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini belirterek, "Uzun yıllar borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun, dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise, "Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor" diye konuştu.

(Serkan Şansever/İHA)

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Sungurlu, Mevla, Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum'da gizli hayırsever 54 kişinin 38 bin 900 TL'lik veresiye borcunu ödedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da gizli hayırsever 54 kişinin 38 bin 900 TL'lik veresiye borcunu ödedi - Son Dakika
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