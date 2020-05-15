Çorum'da göl ve göletlere 57 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Çorum'da balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla göletlere 57 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Çorum'a, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesislerinden 57 bin sazan yavrusu gönderildi.

Balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Derekargın, Akçakoyun, Evyaka, Seyitnizam, Kuyumcu, Laçin ve Gökçedoğan göletlerine bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, yaptığı açıklamada, göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakanlığın projesi kapsamında Türkiye'de su ürünleri kaynakları ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması için çalışma yürüttüğünü belirten Sarı, nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin stoklarının desteklenmesi için 1970'ten itibaren yapılan balıklandırma faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 50 milyon sazan, kalkan, mersin ve Karadeniz alabalığı yavrusunun su kaynaklarına bırakıldığını dile getirdi.

Beklenen faydanın sağlanabilmesi için balıkçılardan 40 santimetreden küçük balıkların avlanmaması, balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılık için yavruların en az bir kez üremesine imkan tanınmasını beklediklerine işaret eden Sarı, gelecek yıllarda da yeni türlerin su kaynaklarına bırakılacağını kaydetti.