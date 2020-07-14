Çorum'da gölette kaybolan genç aranıyor - Son Dakika

ÇORUM'un Alaca ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan Emrah Pullu (21) için ekipler, arama çalışması başlattı. Kastamonu'dan aiesiyle tarım arazisinde çalışmak için ilçeye bağlı İbrahim köyüne gelen Emrah Pullu, dün akşam saatlerinde tarlalarının yakınında girdiği gölette yüzerken, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesinin ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Gelen AFAD dalgıçları, su içerisinde ve göl yüzeyi üstünde bot yardımıyla arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları aramada gence ulaşılamadı. Tarım işçisi Pullu'nun bulunması için arama çalışmaları sürerken, ailesi ve diğer tarım işçileri de gölün kenarında çalışmaları takip ediyor.