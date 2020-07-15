Çorum'da gölette kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Çorum'un Alaca ilçesinde gölette kaybolan gencin cesedi bulundu.

İlçeye bağlı İbrahim köyü yakınlarındaki tarlada çalışan ve serinlemek için girdiği gölette kaybolan tarım işçisi Emrah Pullu (21), dalgıçlar tarafından kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklıkta ve 3 metre derinlikte bulundu.

Gencin bot yardımıyla kıyıya çıkarılan cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kastamonu'dan ailesiyle birlikte tarlada çalışmak için ilçeye gelen Emrah Pullu, 13 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde İbrahim köyü yakınındaki gölete girmiş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Gencin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma timinden oluşan 15 kişilik ekip tarafından çalışma yürütülüyordu.