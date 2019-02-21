Çorum'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
28 dakika önce
Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çorum
'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Murat Çetin
'in (48) yönetimindeki 19 BA 233 plakalı hafif ticari araç, Ankara
kara yolundaki Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta Hakan Temur'un (20) kullandığı 06 AF 5804 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan otomobil, trafik lambalarını devirdi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Gülşah Çetin (35) ve Betül Etli (21) yaralandı. İtfaiye
ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolun bir kısmı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:31 Kaynak: AA
Dodurga'da 14 Milyon Ton Kömür Rezervi Bulunuyor
Çimentospor - Sungurlu Belediyespor U19 Maçında Kavga Çıktı, Hakem Maçı Tatil Etti!
Fatih Altaylı, Şeyma Subaşı ile Dalga Geçti!
Çanakkale Depremi Sonrası İstanbul'da 4 Katlı Bina Boşaltıldı