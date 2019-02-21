Son Dakika Haberleri: Çorum'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

28 dakika önce

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çorum'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Murat Çetin'in (48) yönetimindeki 19 BA 233 plakalı hafif ticari araç, Ankara kara yolundaki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta Hakan Temur'un (20) kullandığı 06 AF 5804 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan otomobil, trafik lambalarını devirdi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Gülşah Çetin (35) ve Betül Etli (21) yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolun bir kısmı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:31 Kaynak: AA

Erol Olçok, Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dodurga'da 14 Milyon Ton Kömür Rezervi Bulunuyor Çimentospor - Sungurlu Belediyespor U19 Maçında Kavga Çıktı, Hakem Maçı Tatil Etti!

Fatih Altaylı, Şeyma Subaşı ile Dalga Geçti! Çanakkale Depremi Sonrası İstanbul'da 4 Katlı Bina Boşaltıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 02:59:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]