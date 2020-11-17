Halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor - Son Dakika

Halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor

17.11.2020 11:47

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sivil polisler, özel halk otobüslerini sosyal mesafe ve yolcu sayısı açısından denetliyor.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sivil polisler, özel halk otobüslerini sosyal mesafe ve yolcu sayısı açısından denetliyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince virüsün bulaşı riskini azaltmak amacıyla alınan kararla, kentteki özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Denetleme kapsamında bir sivil polis memuru, yolcu yoğunluğu yaşanan saatlerde farklı güzergahlarda özel halk otobüslerine binerek yolcu sayısını kontrol ediyor. Yolcu sayısının belirlenen sınırın üzerinde olması durumunda resmi ekiplere haber verilerek otobüs sürücüsüne İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 3 bin 292 lira idari para cezası uygulanıyor.

Üç gündür yürütülen "gizli polis" uygulamasıyla otobüslerde aşırı yolcu taşımanın önüne geçildiği gözlendi.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Hürriyet Meydanı'ndaki durakta otobüs sürücüsü ve yolcularını bilgilendirdi.

Görevli sivil polis memurunun otobüse vatandaş gibi bindiğini belirten Demir, "Her otobüste sivil trafik görevlilerimiz mevcut. Bu otobüste de var. Yoğunluk olursa bize telefonla mesaj atıp konum bilgisi veriyor. En yakın ekibimiz gidip gerekli cezası uyguluyor. Yoğunluk yaşanan saatlerde ger otobüste bir sivil polis görevlendiriyoruz. Biz bunu sizin sağlığınız için yapıyoruz." dedi.

Demir, ayrıca, kolluk ve sağlık görevlilerinin üzerindeki yükün ancak vatandaşın kurallara uymasıyla azalabileceğini vurguladı.

Halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor
Halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor
Halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor
Halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor

Polis Memuru, Polis, Çorum, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor
Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı         
12:00
Nicklas Bendtner, Juventus'ta oynarken Buffon ve Pirlo'nun sigara içtiğini söyledi Nicklas Bendtner, Juventus'ta oynarken Buffon ve Pirlo'nun sigara içtiğini söyledi         
11:43
Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir         
11:36
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist: Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist: Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum         
10:50
Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti         
10:38
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 12:35:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei