Çorum'da hasat bayramı düzenlendi - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirterek "Çorum'daki toplam tarım sektörünün ekonomik boyutu 4 milyar lira civarında. Yani Çorum, gayrisafi milli hasılaya tarım sektörü üzerinden 4 milyar lira civarında katkı sağlıyor." dedi.

Çorum- Çankırı kara yolu üzerindeki buğday tarlasında düzenlenen "hasat bayramı"na Çiftçi, üreticilerden sezon hakkında bilgi aldı.

Kentin turizm ve sanayi şehri özeliğinin yanı sıra tarımsal merkez yönüne de dikkati çeken ve Türkiye'nin en çok tritikale üretilen ili olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Ayrıca mercimek üretiminde Yozgat ve Konya'dan sonra, soğan üretiminde de Amasya ve Ankara'dan sonra 3'üncü sıradayız. Çeltik üretiminde 5'inci, mısır üretiminde 6'ncı, yumurta üretiminde 9'uncu ve buğday üretiminde de 10'uncu sıradayız." diye konuştu.

Çorum'da her yıl 220 bin hektarlık alanda 600 bin ton buğday yetiştirildiğini vurgulayan Çiftçi, "Bunu rayiç fiyatla çarptığımızda yıllık 1 milyar 120 milyon lira çiftçimizin gelir elde ettiğini görüyoruz. Çorum'daki toplam tarım sektörünün ekonomik boyutu, 4 milyar lira civarında. Yani Çorum, gayrisafi milli hasılaya tarım sektörü üzerinden 4 milyar lira civarında katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çorum'da bu yıl verimli ve bereketli bir sezon geçirildiğini dile getiren Çiftçi, "Az önce bizzat biçerdöver kullanırken gözlemleme imkanım oldu. Tarla sahiplerimiz ürüne gayet güzel bakmış. İçinde ot yoktu, bakımı da gayet güzeldi. Konya'nın tabiriyle, 'buğdayın arasında yumruk soksan geçmeyecek' durumda. Gayet verimli ve bereketli sezon geçiyor. Bütün çiftçilerimiz de mahsulden memnun." değerlendirmesini yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da Çorum'da sertifikalı tohum kullanımının düşük seviyede olduğuna işaret ederek oranı artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ise bu yıl sertifikalı tohumdan dönüm başına 650 kilogram verim alındığını vurgulayarak "Sertifikalı tohuma neden önem verilmesi gerektiği, burada ortaya çıkıyor. Dedelerimizin ektiği tohumla artık bir yerlere varılamıyor. Artık teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanmalıyız. Çiftçilerimize, odamıza uğramadan tohum almamalarını tavsiye ediyorum." dedi.