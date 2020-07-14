Çorum'da hasat bayramı düzenlendi - Son Dakika

Çorum'da hasat bayramı düzenlendi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirterek "Çorum'daki toplam tarım sektörünün ekonomik boyutu 4 milyar lira civarında.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirterek "Çorum'daki toplam tarım sektörünün ekonomik boyutu 4 milyar lira civarında. Yani Çorum, gayrisafi milli hasılaya tarım sektörü üzerinden 4 milyar lira civarında katkı sağlıyor." dedi.

Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Çorum- Çankırı kara yolu üzerindeki buğday tarlasında düzenlenen "hasat bayramı"na Çiftçi, üreticilerden sezon hakkında bilgi aldı.

Kentin turizm ve sanayi şehri özeliğinin yanı sıra tarımsal merkez yönüne de dikkati çeken ve Türkiye'nin en çok tritikale üretilen ili olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Ayrıca mercimek üretiminde Yozgat ve Konya'dan sonra, soğan üretiminde de Amasya ve Ankara'dan sonra 3'üncü sıradayız. Çeltik üretiminde 5'inci, mısır üretiminde 6'ncı, yumurta üretiminde 9'uncu ve buğday üretiminde de 10'uncu sıradayız." diye konuştu.

Çorum'da her yıl 220 bin hektarlık alanda 600 bin ton buğday yetiştirildiğini vurgulayan Çiftçi, "Bunu rayiç fiyatla çarptığımızda yıllık 1 milyar 120 milyon lira çiftçimizin gelir elde ettiğini görüyoruz. Çorum'daki toplam tarım sektörünün ekonomik boyutu, 4 milyar lira civarında. Yani Çorum, gayrisafi milli hasılaya tarım sektörü üzerinden 4 milyar lira civarında katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çorum'da bu yıl verimli ve bereketli bir sezon geçirildiğini dile getiren Çiftçi, "Az önce bizzat biçerdöver kullanırken gözlemleme imkanım oldu. Tarla sahiplerimiz ürüne gayet güzel bakmış. İçinde ot yoktu, bakımı da gayet güzeldi. Konya'nın tabiriyle, 'buğdayın arasında yumruk soksan geçmeyecek' durumda. Gayet verimli ve bereketli sezon geçiyor. Bütün çiftçilerimiz de mahsulden memnun." değerlendirmesini yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da Çorum'da sertifikalı tohum kullanımının düşük seviyede olduğuna işaret ederek oranı artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ise bu yıl sertifikalı tohumdan dönüm başına 650 kilogram verim alındığını vurgulayarak "Sertifikalı tohuma neden önem verilmesi gerektiği, burada ortaya çıkıyor. Dedelerimizin ektiği tohumla artık bir yerlere varılamıyor. Artık teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanmalıyız. Çiftçilerimize, odamıza uğramadan tohum almamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da hasat bayramı düzenlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:45 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz 18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 18:06 Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı
18:06
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 19:20:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da hasat bayramı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]