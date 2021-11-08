Çorum'da hastane görevlilerine yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Çorum'da hastane görevlilerine yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

Çorum'da Alaca Devlet Hastanesi'ndeki görevlilere yönelik şiddet, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çorum'da Alaca Devlet Hastanesi'ndeki görevlilere yönelik şiddet, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, diş ağrısı şikayetiyle Alaca Devlet Hastanesi'nin acil servisine giden Ali S, kendisiyle yeterince ilgilenilmediği iddiasıyla sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Şiddet girişiminde bulunan ve cep telefonuyla nöbetçi doktorun fotoğrafını çeken Ali S, kendisini dışarı çıkarmaya çalışan güvenlik görevlileriyle de tartıştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesiyle arbede yaşandı. Güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in kolunun çıktığı arbedenin ardından Ali S, hastane polisi tarafından etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü. Polis merkezinde ifadesi alınan Ali S. serbest bırakıldı. Özdemir ise hastanede tedavi altına alındı. Hastanenin acil servisinde yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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