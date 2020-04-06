Çorum'da hastaneye bir kamyon medikal ürün bağışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da hastaneye bir kamyon medikal ürün bağışı yapıldı - Son Dakika

Çorum'da hastaneye bir kamyon medikal ürün bağışı yapıldı

6 saat önce

Çorum'da bir firma tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele çalışmalarına destek amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir kamyon medikal ürün bağışında bulunuldu.

Çorum'da hastaneye bir kamyon medikal ürün bağışı yapıldı, System.String[]

Çorum'da bir firma tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele çalışmalarına destek amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir kamyon medikal ürün bağışında bulunuldu.

Kentte faaliyet gösteren Yuva Viol firması, fabrikada ürettikleri tek kullanımlık lazımlık, sürgü ve böbrek küvet gibi medikal malzemelerden oluşan bir kamyon ürünü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışladı.

Ürünleri hastane yetkililerine teslim eden firmanın ortaklarından Zeynep Yarımca, yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.

Türkiye'nin bu günleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağına inandıklarını dile getiren Yarımca, şunları dile getirdi:

"Sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarında etkilerini yaşadığımız koronavirüs salgınına karşı tam bir seferberlik içindeyiz. Bu süreçte gerek bireyler gerekse kurumlar olarak hepimiz, devletimizin öncülüğünde tam bir dayanışma içinde, alınan önlemlere uyarak bunun da üstesinden hep beraber geleceğiz. Yurdumuzun her köşesinde büyük bir özveri ile hizmet veren doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız."

Türk halkının el birliği ile birçok engeli aştığını vurgulayan Yarımca, şunları kaydetti:

"Devletimizin koronavirüs ile mücadelesine katkı yapmak için bu zor süreçte, medikal ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığımıza desteğimizi sunmak istedik. Ülkemiz için elimizden gelenin daha fazlasını yapabilmek adına hastanemize bağışta bulunuyoruz. Dileğimiz, en kısa sürede sağlıklı günlere kavuşmak. Yuva Viol ailesi olarak inanıyoruz ki bu günleri de kısa sürede atlatıp, yolumuza daha güçlü adımlarla devam edeceğiz. Bu süreçte imkanı olan tüm firmalarımızı, kişi ve kuruluşlarımızı sağlık camiamıza ve hastanelerimize destek vermeye davet ediyoruz."

Hitit Üniversitesi, Erol Olçok, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:38 Kaynak: AA

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