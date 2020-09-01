Çorum'da havadan yapılan denetimlerde 16 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Çorum'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 16 sürücüye para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter vasıtasıyla il genelinde kural ihlali yapan sürücüler üzerinde "Trafikte Yakalanma Riski Algısını" üst seviyeye taşıyarak kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma ve emniyetten 20 ekip ve 52 personelin katılımıyla trafik kazalarının yoğunlaştığı Çorum- Laçin, Osmancık- İskilip, Çorum-İskilip ve Ankara- Samsun kara yolları üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle geçme yasağına uymayan, seyir esnasında cep telefonu ile konuşan, emniyet kemeri bağlamayan, yol kenarında gerekli tedbirleri almadan park eden, sol şeridi geçme dışında sürekli kullanan sürücüler tespit edildi.

400 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde 16 sürücüye 7 bin 708 TL idari para cezası uygulandı.

Denetime Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.