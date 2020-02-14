Çorum'da hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika

Çorum İl Hayvan Zabıtası Komisyon kararı gereğince Çorum merkez ve tüm ilçelerinde olmak üzere hayvan pazarları ikinci bir emre kadar tedbiren kapatıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı; son zamanlarda ülke genelinde ve komşu illerimizde görülen Şap hastalığı nedeniyle, hayvan pazarlarının kapatıldığını, Çorum'da bulunan hayvan pazarlarına çevre il ve ilçelerden yoğun hayvan hareketlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle hastalığın Çorum ve ilçelerine bulaşmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla merkez ve ilçelerdeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verildi. Kapatılan hayvan pazarları hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından tekrar açılacak" dedi.



Şap hastalığını önlemek amacıyla hayvan pazarlarının kapatılmasının yanı sıra, izinsiz hayvan sevkiyatının yapılması da yasaklandı. - ÇORUM