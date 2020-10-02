Çorum'da hemşirenin doktoru darbettiği iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Çorum'da hemşirenin doktoru darbettiği iddiasına ilişkin açıklama

Çorum'da bir hemşirenin doktoru darbettiği iddiasıyla yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Çorum'da hemşirenin doktoru darbettiği iddiasına ilişkin açıklama, System.String[]

Çorum'da bir hemşirenin doktoru darbettiği iddiasıyla yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Hemşire Gülsüm H'nin avukatı Yakup Alar, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta meydana gelen olayda doktorun cep telefonuyla hemşireyi taciz ettiğini, hemşirenin doktora hiçbir fiziki temasta bulunmadan müdahale ettiğini savundu.

Doktorun gerçeğe aykırı olarak darp raporu aldığını ileri süren Alar, olayın ardından ortopedi ve radyodiagnostik uzmanlarından alınan raporlarda "Bilek eklemini oluşturan kemik yapılarda ve çevre dokularda belirgin patalojik oluşuma rastlanmamıştır. Karpal kemikler ararsında eklemler doğal karşılanmıştır. Karpometakarpal eklem görünümleri doğal olarak değerlendirilmiştir. Fleksör ve ekstensör tendon yapılarda belirgin patalojik bulguya rastlanmamıştır. Triangular fibrokartilaj kompleks normaldir." ifadelerinin yer aldığını anlattı.

Alar, müvekkilinin olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğünce görevden uzaklaştırılmasından dolayı mağdur olduğunu belirterek, "Olay tamamen husumetten kaynaklı bir kurgu olup, darp olmadığı halde darp, kırık, çatlak raporu veren doktorlar ile ilgili doktor ve olaya tanıklık yapan doktor ve hemşire hakkında savcılığa suç duyurusu yapılmış, idari soruşturma için ise İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatta bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Ağustos, Hemşire, Taciz, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da hemşirenin doktoru darbettiği iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

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