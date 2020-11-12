Çorum'da HES kodu denetimi - Son Dakika

Çorum'da HES kodu denetimi

12.11.2020 18:54
Çorum'da HES kodu denetimi, System.String[]

Çorum'da korona virüs denetimleri kapsamında şehir içi, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile özel araçlarda sürücülerin ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıldı.

Çorum'da korona virüs denetimleri kapsamında şehir içi, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile özel araçlarda sürücülerin ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıldı.

Ankara yolunda yapılan denetimlere Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularla sohbet eden Çiftçi ve Aşgın, pandemi sürecinde kurallara uyulması için çağrıda bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona ile mücadele kapsamında herkesin üzerine düşen görevi yaptığını belirterek, Çorumluların kurallara uyma noktasında daha dikkatli olduğunu söyledi. Denetimlerin artarak devam ettiğini dile getiren Aşgın, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin uygulanması noktasında tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

Çorumlulara da çağrıda bulunan Aşgın, "Can çok önemli. Rahatsızlığı kolay atlatabilirsiniz ama sizin taşıyacağınız virüs nedeniyle birisi vefat edebilir. Hepimizin üzerinde sorumluluk var. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu virüsten inşallah tüm dünyayı, ülkemiz, şehrimiz kurtulur" dedi.

Uygulamaların amacının toplum ve insan sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi de, "Son günlerde gerek dünyada gerek ülkemiz de gerekse ilimizde vaka ve hasta sayılarında bir artış var. Bu artışların önüne alınacak tedbirlere, kurallara uymak suretiyle geçebiliriz. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyorum. Son zamanlarda da hastanemizde bir yoğunluk var. Yoğunluk arttığından dolayı ilçe hastanelerine hasta sevkiyatına başladık. Bu kurallara uyalım. Bana bir şey olmaz mantığından kurtulmamız gerekiyor. Başkasına hastalık bulaştırdığımızda bunun kul hakkı ve insan hakkı ihlali olduğunu aklımızdan çıkarmayalım" ifadelerini kullandı.

Çorum'da 634 ekip bin 461 personelin katılımıyla genel amaçlı uygulamalar yapıldığını dile getiren Vali Çiftçi, uygulamalar kapsamında araçlarda pandemi kuralları ve HES kodunun kontrol edildiğini hatırlattı. Vali Çiftçi, ayrıca umuma açık alanlarda, ibadethanelerde, spor tesislerinde de uygulamaların devam ettiğini belirtti. - ÇORUM

Çorum'da HES kodu denetimi
Çorum'da HES kodu denetimi
Çorum'da HES kodu denetimi
Çorum'da HES kodu denetimi
Çorum'da HES kodu denetimi

HES kodu, Çiftçi, Çorum, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum'da HES kodu denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lyon'lu Memphis Depay: Barcelona'da oynamayı düşünmüyorum İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın HDP iddiasına yanıt: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan vatandaşlara önemli uyarı: Vaka sayısında ciddi artışlar var Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Bakan Koca, koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü Bakan Koca, koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü         
17:46
Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti         
17:20
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
Beyoğlu'nda İspanya vatandaşı genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada Beyoğlu'nda İspanya vatandaşı genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada         
17:00
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey 8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey         
16:27
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor         
15:36
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 19:04:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da HES kodu denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei