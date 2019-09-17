Son Dakika Haberleri: Çorum'da hırsızlık anı kamerada
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Çorum'da hırsızlık anı kamerada

33 dakika önce

ÇORUM'da bir kuruyemiş dükkanından 7 bin TL çaldığı belirtilen 2 kişi, yakalandı.

Çorum'da hırsızlık anı kamerada, System.String[]

ÇORUM'da bir kuruyemiş dükkanından 7 bin TL çaldığı belirtilen 2 kişi, yakalandı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kuruyemiş dükkanının camını kırarak içeri giren başları kapüşonlu 2 kişi, kasada bulunan 7 bin TL'yi alarak kaçtı. Sabah dükkana geldiğinde soyulduğunu anlayan iş yeri sahibi, polis çağırdı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleme alan polis ekipleri, şüphelilerin Tunahan Ç. ve Yasin M. olduğunu saptadı.

İki şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:54 Kaynak: DHA
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