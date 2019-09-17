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Çorum'da hırsızlık anı kamerada

1 saat önce

Çorum'da hırsızlık anı kameradaÇorum'da bir kuruyemiş dükkanından 7 bin TL çalan iki şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Çorum'da hırsızlık anı kamerada

Çorum'da bir kuruyemiş dükkanından 7 bin TL çalan iki şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kuruyemiş dükkanının camını kırarak içeri giren 2 kişi kasada bulunan 7 bin TL'yi alarak kaçtı. Tanınmamak için kafalarını örten şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine araştırma yapan polis şüphelilerin Tunahan Ç., ve Yasin M. olduğunu belirledi. Şüpheliler polisin operasyonu sonucu yakalanark gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Çorum'da hırsızlık anı kamerada

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:28 Kaynak: DHA
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