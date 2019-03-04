Son Dakika Haberleri: Çorum'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Çorum'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

1 saat önce

Çorum'da 7 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.

Çorum'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı, System.String[]
Çorum'da 7 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.

Gülabibey, Yavruturna ve Yeniyol mahallelerinde market, Tekel bayisi ve tuhafiye gibi 7 iş yerine giren maskeli kişilerce çok sayıda ürünün çalınmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olaylarını Irak uyruklu M.İ.A, S.M.K. ve M.K.A'nın gerçekleştirdiğini tespit eden Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelileri gece saatlerinde bir araç içinde yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, iş yerlerinden çalınan yaklaşık 100 bin lira değerinde içki ve sigaranın yanı sıra antika saat, kurusıkı tabanca, tuhafiye malzemeleri ve gıda ürünleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edidi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Irak, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şebnem Schaefer'a Hakaret Dolu Mesajlar Atan Eski Sevgilisinin Cezası Belli Oldu Güzel Oyuncu Serenay Sarıkaya, Hastaneye Kaldırıldı!

Koca Dehşetini Yaşayan Sakine: Hayatımı Havaya Ateş Eden Kadına Borçluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:37:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]