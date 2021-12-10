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Çorum'da "Hititlerden Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Tören Mekanları Sempozyumu" başladı - Son Dakika

Çorum'da "Hititlerden Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Tören Mekanları Sempozyumu" başladı

10.12.2021 13:36
Çorum'da "Hititlerden Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Tören Mekanları Sempozyumu" başladı

Çorum'da Hitit Üniversitesince düzenlenen "Hititlerden Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Tören Mekanları Sempozyumu" başladı.

Çorum'da Hitit Üniversitesince düzenlenen "Hititlerden Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Tören Mekanları Sempozyumu" başladı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında, diğer üniversitelerle ve akademisyenlerle iş birliğine özen gösterdiklerini söyledi.

Sempozyum için de farklı üniversitelerden akademisyenlerle iş birliği yaptıklarını belirten Baykam, üniversitenin ismini aldığı Hitit medeniyeti başta olmak üzere Çorum'un tarihi ve kültürel zenginliğini bilimsel platformlarda ortaya koymayı hedeflediklerini anlattı.

Çorum'un önemli dönemlere ev sahipliği yapmış bir kent olduğuna işaret eden Baykam, "İlimizin bu tarihi ve kültürel zenginliğini tanıtmak en önemli görevlerimizdendir. Bunu bir misyon olarak görüyoruz. Bu amaçla çeşitli etkinliklerle tarihe ışık tutmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Baykam, dini tören ve ritüellerin sadece ibadet değil sosyal ve kültürel etkinliklere de vesile olduğunu aktararak, sempozyumda Anadolu'daki çeşitli dönemlere ait dini törenlere ilişkin akademik bilgilerin ortaya konulacağını ifade etti.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlknur Taş ise sempozyumda dini törenler ve mekanları hakkında yeni görüş ve bilgilerin paylaşılacağına dikkati çekerek, "Sempozyumda tarih, arkeoloji, antropoloji ve mimarlığın yanı sıra müzikoloji, halk bilimi, edebiyat, teoloji, psikoloji, sosyoloji ve felsefe gibi farklı disiplinleri temsil eden bilim insanlarını aynı platformda buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

İki gün sürecek ve konuşmacıların bir bölümünün telekonferansla bildiri sunacağı sempozyumda, 10 oturum yapılması planlanıyor.

Hitit Üniversitesi, Rektör, Tören, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da 'Hititlerden Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Tören Mekanları Sempozyumu' başladı - Son Dakika


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