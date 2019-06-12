Son Dakika Haberleri: Çorum'da hortum evlere zarar verdi
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Çorum'da hortum evlere zarar verdi

8 dakika önce

Çorum'un Laçin ilçesinde oluşan hortum çok sayıda ev ve ahıra zarar verdi.

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Çorum'un Laçin ilçesinde oluşan hortum çok sayıda ev ve ahıra zarar verdi.
Narlı köyünde dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından oluşan hortum, bölgede paniğe yol açtı. Hortum nedeniyle köydeki birçok ev ile ahırın çatısı uçtu, elektrik ve telefon direkleriyle ağaçlar devrildi. Köydeki bazı tarım arazileri de zarar gördü.
Köy Muhtarı Birol Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle köyde büyük hasar oluştuğunu belirterek, "Köyümüzdeki 30'dan fazla ev ve ahır zarar gördü. Çok şükür can kaybımız yok. Buna şükür." dedi.
Yaklaşık 20 dakika süren hortum köylüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:35 Kaynak: AA
Laçin, Çorum, Güncel
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