Çorum'da, hurdalıkta çıkan yangın panik yarattı - Son Dakika

Çorum'da, hurdalıkta çıkan yangın panik yarattı

Çorum'da, hurdalıkta çıkan yangın panik yarattı ÇORUM'da, araçların da bulunduğu hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Çorum'da, hurdalıkta çıkan yangın panik yarattı

ÇORUM'da, araçların da bulunduğu hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Aşağı Sanayi Sitesi'nde araçların da bulunduğu bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Hurdalıktan alevlerin yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından hurdalıktaki yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

- Da
İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 03:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorum'da, hurdalıkta çıkan yangın panik yarattı - Son Dakika
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