Son Dakika Haberleri: Çorum'da ihracat yüzde 19,9 arttı, ithalat yüzde 24,7 azaldı
Son Dakika Ekonomi Çorum'da ihracat yüzde 19,9 arttı, ithalat yüzde 24,7 azaldı

Çorum'da ihracat yüzde 19,9 arttı, ithalat yüzde 24,7 azaldı

7 saat önce

Çorum'un eylül ayı ihracat rakamları açıklandı.

Çorum'da ihracat yüzde 19,9 arttı, ithalat yüzde 24,7 azaldı, System.String[]

Çorum'un eylül ayı ihracat rakamları açıklandı.

TÜİK'in dış ticaret verilerine göre eylül ayında Çorum'da ihracat yüzde 19,9 arttı, ithalat yüzde 24,7 azaldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çorum'un sanayi, tarım ve turizm potansiyeline sahip ender illerden olduğunu söyledi.

Çorum'daki sanayicilerin 100'den fazla ülkeye ihracat yaptığını belirten Başaranhıncal, üretim yelpazesi hayli geniş olan Çorum sanayisinin ekonomik dalgalanmalardan daha ez etkilendiğini kaydetti.

Başaranhıncal, Çorum'un ithal ettiğinin iki katını ihraç ederek Türkiye'nin cari açıkla mücadelesine katkı sağladığının altını çizerek, "Ülkemizin terörle mücadelesinde geri adım atması için ekonomi başta olmak üzere çeşitli oyunlar oynanıyor. Nasıl ki Mehmetçiğimiz teröre karşı güçlü bir mücadele veriyorsa, iş dünyası da ekonomimize yönelik yürütülen operasyonlara karşı mücadele ediyor. İlimizin dış ticaret hacminin sürekli büyümesi de mücadelede başarılı olduğumuzu gösteriyor. Müteşebbis ruha sahip ilimizin gelecekte de dış ticaretiyle devletinin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Çorum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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