İhtiyaç sahiplerine patates ve soğan dağıtımına başlandı - Son Dakika

İhtiyaç sahiplerine patates ve soğan dağıtımına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan ve ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan arz fazlası patates ve soğanların Çorum'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan ve ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan arz fazlası patates ve soğanların Çorum'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı. TMO'nun çiftçilerden satın aldığı patates ve soğanlar, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) teslim edildi. SYDV görevlileri, vakfın Millet Bahçesi yanındaki deposundan teslim aldığı soğan ve patatesleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Vakıftan yapılan açıklamada, dağıtımların belli bir plan dahilinde yapıldığı ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

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