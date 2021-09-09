Kazada ağır yaralanarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.D'nin (68) kullandığı 19 KS 822 plakalı çekici ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 19 EY 609 plakalı çekici, İnönü Caddesi'nde çarpıştı.

Çorum 'da çarpışan iki çekiciden birinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | İki çekicinin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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