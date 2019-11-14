Son Dakika Haberleri: Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren Hüseyin Y. yönetimindeki 19 KT 118 plakalı otomobil iddialara göre yol ortasında arıza yaptı. Bu sırada aynı yöne seyir halinde olan Davut D. yönetimindeki 05 AAC 445 plakalı otomobil yol ortasındaki aracı son anda fark etmesine rağmen çarptı. Kazada 1 yaşındaki Enes Talha Y. ve Senanur Y. yaralanırken sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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