Çorum'da feci kaza! 3 aylık hamile kadın ve kızı ile akrabaları can verdi - Son Dakika
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Çorum'da feci kaza! 3 aylık hamile kadın ve kızı ile akrabaları can verdi

03.11.2022 13:46

Çorum'da iki otomobili çarpıştığı kazada kızı Ömür Su Çimen ve akrabası Niyazi Bilgen ile birlikte hayatını kaybeden 3 aylık hamile Serap Çimen'in gebelik kontrolü için gittiği hastaneden döndüğü ortaya çıktı.

Çorum- Mecitözü karayolu Elvan Çelebi köyü yakınlarında Sedat Çimen (36) yönetimindek otomobil, Mehmet Doğan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada aynı otomobildeki Sedat, Serap ve Ömür Su Çimen ile Niyazi Bilgen ve diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Doğan yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralılardan 3 aylık hamile Serap ve kızı Ömür Su Çimen ile akrabası Niyazi Bilgen, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücülerin ise tedavisi ise sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA
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Çorum, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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