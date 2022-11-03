Çorum- Mecitözü karayolu Elvan Çelebi köyü yakınlarında Sedat Çimen (36) yönetimindek otomobil, Mehmet Doğan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada aynı otomobildeki Sedat, Serap ve Ömür Su Çimen ile Niyazi Bilgen ve diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Doğan yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 3 aylık hamile Serap ve kızı Ömür Su Çimen ile akrabası Niyazi Bilgen, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücülerin ise tedavisi ise sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da feci kaza! 3 aylık hamile kadın ve kızı ile akrabaları can verdi - Son Dakika