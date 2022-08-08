Ölüm kavşağındaki kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Ölüm kavşağındaki kaza güvenlik kamerasında

08.08.2022 11:23

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün Buharaevler kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Ali E. yönetimindeki 19 ACL 156 plakalı otomobil, Buharaevler kavşağında Şahin A. idaresindeki 19 LN 732 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza, bölgede bulunan KGYS görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kavşakta diğer araçlar beklerken karşıya geçmeye çalışan otomobil, önce kamyona çarpmaktan son anda kurtuluyor. Önüne aniden çıkan araç nedeniyle kamyon şoförü fren yapıp beklerken, otomobil karşı şeride geçmek için yoluna devam ediyor. Bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan otomobil diğer araca çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak orta refüjde bulunan tabelalara çarparak duruyor. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Samsun, Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölüm kavşağındaki kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

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