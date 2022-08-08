ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

08.08.2022 11:57

ÇORUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ÇORUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, MOBESE kameralarına yansıdı.

Kaza, dün kent merkezi Buharaevler Kavşağı'nda meydana geldi. Ali E. yönetimindeki 19 ACL 156 plakalı otomobil, Şahin A. idaresindeki 19 LN 732 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri, ters dönerken, araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Bu arada kaza anı da MOBESE kameralarına yansıdı. (DHA)

YORUMLAR
500
Necati Şaşmaz, yeni sevgilisi Tuğçe Erön'ün doğum günü için mekan kapattı: Eski arkadaşım Necati Şaşmaz, yeni sevgilisi Tuğçe Erön'ün doğum günü için mekan kapattı: Eski arkadaşım Kanlar içinde girdiği apartmanda tüm kapıları çalıp 'beni kurtarın' diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı Kanlar içinde girdiği apartmanda tüm kapıları çalıp 'beni kurtarın' diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı Devlet Bahçeli, Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Terör örgütünün kirli üslubunu seslendirmiştir Devlet Bahçeli, Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Terör örgütünün kirli üslubunu seslendirmiştir
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:46 Devlet Bahçeli, Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Terör örgütünün kirli üslubunu seslendirmiştir
11:32 Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı
11:20 Yerli otomobil TOGG'un ilk prototip bataryası Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde üretildi
11:20 Çavuşoğlu, AB'ye Türkiye'nin gayretiyle çözüme kavuşan tahıl krizi üzerinden mesaj verdi: Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
10:52 İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli küçük kız: İsrail devlet bile değil onlar sadece çocuk katili
10:49 Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde
10:49 MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu
10:49 Camdaki Kız'ın çapkın karakteri Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, gönlünü haber spikeri Merve Dinçkol'a kaptırdı
10:46 İstanbul'da evini basan saplantılı sapık tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza, yaşama tutunamadı: Sözde koruma kararı vardı
10:37 Kanlar içinde girdiği apartmanda tüm kapıları çalıp "beni kurtarın" diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 11:58:21. #1.12#
SON DAKİKA: ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement