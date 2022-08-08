Kaza, dün kent merkezi Buharaevler Kavşağı'nda meydana geldi. Ali E. yönetimindeki 19 ACL 156 plakalı otomobil, Şahin A. idaresindeki 19 LN 732 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri, ters dönerken, araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Bu arada kaza anı da MOBESE kameralarına yansıdı. ( DHA )

Kanlar içinde girdiği apartmanda tüm kapıları çalıp 'beni kurtarın' diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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