Çorum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi ile yaralılara müdahale eden ambulansa çarpan otomobildeki bir kişi olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Çorum- Osmancık köyü Bayat Gediği mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 ZL 208 plakalı otomobil ile 19 UM 544 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçta sıkışan iki yolcuyu bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki iki özel hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada başka bir aracın yol kenarındaki ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada ise bir kişi hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle Çorum-Osmancık yolunda ulaşım 2 saat aksadı.