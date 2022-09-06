Halk Sağlığı Haftası kapsamında stant kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Halk Sağlığı Haftası kapsamında stant kuruldu

06.09.2022 13:05

Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğünce, 3-9 Eylül günlerini kapsayan Halk Sağlığı Haftası nedeni ile Hürriyet Meydanı'nda stant kuruldu.

Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğünce, 3-9 Eylül günlerini kapsayan Halk Sağlığı Haftası nedeni ile Hürriyet Meydanı'nda stant kuruldu.

Ana teması 'Kronik hastalık tarama ve izlemleri' olan etkinlik süresince, sağlık çalışanları kurulan stantta vatandaşları kronik hastalıklar hakkında bilgilendirildi.

Standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, halk sağlığının bireyleri sağlıklı ve üretken tutarak toplumsal gelişmeyi sağladığını ifade ederek, "Koruyucu sağlık çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini arttırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standartlarını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarından biridir.

Zararlı alışkanlıklardan uzak durma ile birlikte, düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmakla kronik hastalıklar kontrol altına alınabilir, erken ölümler önlenebilir" dedi.

Sağlık standında karbon monoksit taraması yapılan ve 40 yıldan fazla bir süredir sigara kullandığını ifade eden 63 yaşındaki Mustafa Taşkın isimli vatandaşın tarama sonucunun yüksek çıktığını gören İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı vatandaşa "O seni bırakmadan sen onu bırak" diyerek sigarayı bırakması konusunda tavsiyede bulundu.

Mustafa Taşkın'da, İl Sağlık Müdürü Sobacı'ya sigarayı bırakacağını belirterek, "Bırakacağım ve size telefon edeceğim" diyerek söz verdi.

Sağlık ekipleri etkinlik süresince kurulan stantta sağlık taramalarına gün boyu devam edecek.

YORUMLAR
500
Çayırova'da sokak basketbolu turnuvası Çayırova'da sokak basketbolu turnuvası Çinakop tezgahlarda, gözler hala palamutta Çinakop tezgahlarda, gözler hala palamutta
Kaynak: AA

Hürriyet, Eylül, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk Sağlığı Haftası kapsamında stant kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:47 Müge Anlı ve polis ekiplerinden Taksim'de müthiş operasyon! Gece kulübünde çalıştırılmak için 11 gündür alıkonulan kız çocuğu kurtarıldı
11:57 Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:30 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:29 Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 13:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: Halk Sağlığı Haftası kapsamında stant kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement