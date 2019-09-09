Çorum'da ilk ders zili çaldı

Çorum'da ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte 90 bin 893 öğrenci ders başı yaptı.



2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Ziya Gökalp İlkokulu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz bir konuşma yaptı.



Yılmaz, eğitim kurumlarının adeta birer fabrika, sınavların kalite kontrolü, diplomaların garanti belgesi olarak görülmeye başlandığı günümüz dünyasında hissiz, duygusuz, mekanik bir insan oluşturma gayretinde olduğuna dikkat çekti.



İnsanın rasyonel ve sadece başarmak zorunda olduklarından ibaret bir varlık olmadığının altını çizen Yılmaz, insanın ruhuyla, kalbiyle, akıl, madde ve bedeniyle bir bütün olduğunu, eğitim sistemlerinin de ancak insan doğasına ait tüm bu unsurlara bütüncül bir sorumluluk geliştirebildiği ölçüde başarılı olduğunun altını çizdi.



Kanın, gözyaşının oluk oluk aktığı dünya coğrafyasının adaleti tekrar yeryüzüne hakim kılacak Türk milletini beklediğini ifade eden Yılmaz, "Dünyadaki tüm mazlumların gözü bizim üzerimizdedir. Bu nedenle çok ama çok çalışmak her birimizin üzerine vazifedir. Allah hepimize güç kuvvet versin, birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin" dedi.



Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kamu kurum ve kuruluşları, okul müdürleri ile siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra veliler katıldı. Törenin ardından protokol üyeleri sınıfları ziyaret etti. - ÇORUM