Çorum'da ilkokul öğrencileri harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da ilkokul öğrencileri harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı - Son Dakika

Çorum'da ilkokul öğrencileri harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı

11 dakika önce

Çorum'da ilkokul öğrencileri, cep harçlıklarını birleştirip Barış Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Çorum'da ilkokul öğrencileri harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı, System.String[]

Çorum'da ilkokul öğrencileri, cep harçlıklarını birleştirip Barış Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Kent merkezindeki Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu 4-E sınıf öğretmeni Ali Doğan, öğrencilere milli ve manevi duygularını geliştirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış kampanyası başlattı.

Öğrenciler, cep harçlıklarından 227 lira toplayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının hesabına yatırmak üzere öğretmenlerine teslim etti.

Doğan, Mehmetçiğe katkıda bulunmak amacıyla fedakarlık gösteren öğrencilerine teşekkür etti.

Öğrenciler de bağış kampanyasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü anlatan resimler çizip, sınıf panosuna astı.

Ali Doğan, Çorum, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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