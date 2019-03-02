Çorum'da İmalat Sanayi Araştırması

Çorum'da imalat sanayi sektörünün durumunun araştırılmasını ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çorum'da imalat sanayi sektörünün durumunun araştırılmasını ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak ve Teknokent Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.



Ziyarette, OKA çalışmaları, teşvik sistemi başta olmak üzere devlet destekleri, ar-ge faaliyetleri, Çorum Teknokent' in çalışmaları ve işbirliklerinin geliştirilmesi konuları yanı sıra, sanayi sektörünün gelişmesi, KÜSİ-Kamu Üniversite Sanayi işbirliklerinin faaliyetleri ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.



Vali Çiftçi, Çorum'da öne çıkan imalat sanayinin durumu, gelişme eksenleri, ihracatın artırılması, iş birliklerinin geliştirilmesi, atık yönetimi konularının detaylı olarak ele alınmasını, yalın üretim başta olmak üzere verimliliğin geliştirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı noktasında işletmelere destek olunması talimatını verdi.



Çorum' da imalatçı firmalar başta olmak üzere, işletmelere yönelik saha ziyaretleri yapılmasını, firmalarla bire bir görüşülmesi çağrısında bulunan Vali Çiftçi, çıkan sonuçlara göre sektör odaklı eylem planları ve uygulamaların geliştirilmesini istedi.



Ziyarette Sungurlu MYO Müdürü Ömür Demirer, Hitit Üniversitesi SEM Müdürü Dr. Öğretim Eşref Savaş Başçı, Dr. Öğretim Üyesi Cihat Savsar, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın ile OKA uzmanları hazır bulundu. - ÇORUM

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